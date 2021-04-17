Серебряная призерка мирового первенства 2021 года в Стокгольме Елизавета Туктамышева в следующем сезоне планирует исполнить четверной прыжок.

24-летняя спортсменка заявила, что уже пробует их делать на тренировке, правда пока они получаются не очень стабильными.

«Я уже занимаюсь четверными прыжками. Это совсем новый элемент, нужно понять каждую мелочь, каждую деталь. Но я надеюсь, что на следующий сезон подготовлю программу с квадом. Надеюсь, что я проведу необходимую работу, и он будет такой же стабильный, как и аксель», — передает слова Туктамышевой Sport24.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию третьего дня соревнований командного чемпионата мира в Осаке.

Ранее стало доступно видео проката Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на командном чемпионате мира в Осаке.