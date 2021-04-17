Норвежский лыжник усомнился в нейтральности формы сборной России на ОИ-2020

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен усомнился в нейтральности формы сборной России на предстоящие Олимпийские игры 2020 года в Токио. Его слова передает Dagbladet.

По его мнению, разработанная в преддверии главного старта четырехлетия форма выглядит стильно.



«У меня есть некоторый интерес к одежде. На самом деле я считаю, что эта олимпийская форма довольно крутая. Они выглядят совсем не нейтральными, но с этим наверняка все в порядке. Не знаю, что сказали бы дизайнеры, но я считаю, что форма крутая.

Форма довольно русская, с этим трудно поспорить. Возможно, они стараются так чуть-чуть схитрить. Я знаю, как выглядит русский флаг, и форма на него похожа. Во всяком случае, по моему мнению», — сказал Иверсен.

Ранее финский лыжник Йони Мяки рассказал о реакции на гневные сообщения от россиян, полученных после инцидента на финише одной из гонок в рамках Кубка мира с Александром Большуновым.