Щербакова выиграла произвольную программу на КЧМ в Японии

Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева заняли первое и третье места в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Осаке. Щербакова заработала 160,58 балла, Туктамышева — 146,23 балла.

Второе место заняла представительница Японии Каори Сакамото.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Осака, Япония. Женщины. Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 160,58;

2. Каори Сакамото (Япония) — 150,29;

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 146,23.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию третьего дня соревнований.

Командный чемпионат мира проходит в Осаке с 15 по 17 апреля. За сборную России выступают Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Мишина / Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду.

Ранее Анастасия Мишина рассказала о своих ощущениях после победы в произвольной программе спортивных пар на командном чемпионате мира в Японии.