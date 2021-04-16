Синицина и Кацалапов выиграли произвольный танец на командном чемпионате мира

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли произвольный танец на командном чемпионате мира, который проходит в японской Осаке.

За свое выступление действующие чемпионы мира получили 130,15 балла. Второе место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (124,75). Третьими стали представители США Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бейкер (110,16).

Также 16 апреля произвольные программы представят одиночники. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Командный чемпионат мира проходит в Осаке с 15 по 17 апреля. За сборную России выступают Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Синицина / Кацалапов.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на командном чемпионате мира.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира — 2021. Танцы на льду. Произвольный танец

1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) — 130,15

2. Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) — 124,75

3. Кейтлин Гавайек / Жан-Люк Бейкер (США) — 110,16