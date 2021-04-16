Заслуженный тренер России высоко оценила прокат Туктамышевой на командном ЧМ

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о выступлении вице-чемпионки мира — 2021 Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на командном чемпионате мира в Осаке, передает Sportbox.

Тренер отметила, что Туктамышева в Осаке выдала свой лучший прокат сезона. Гончаренко подметило, что «окрылить» фигуристку могла роль капитана сборной России.

«Я в восторге от Лизы Туктамышевой. Она шикарно исполнила аксель в три с половиной оборота. И вообще вся ее короткая программа выглядит очень целостно. На мой взгляд, Лиза в Осаке откаталась даже лучше, чем на мартовском чемпионате мира в Стокгольме», — заявила Гончаренко.

По итогам короткой программы Туктамышева стала второй, лидирует еще одна россиянка — Анна Щербакова, а замкнула тройку лидеров японская фигуристка Каори Сакамото.

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