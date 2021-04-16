Лондонский «Арсенал» повторил клубный рекорд 1932 года.

Английская команда впервые с декабря 1932 года забила не менее трех мячей в четырех выездных поединках во всех соревнованиях подряд.

15 апреля в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги Европы лондонская команда разгромила пражскую «Славию» со счетом 4:0, а до этого на выезде оказался сильнее «Шеффилд Юнайтед» (3:0), сыграл вничью с «Вест Хэм Юнайтед» (3:3) и одолел «Олимпиакос» (1:3).

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» идет на девятой позиции, набрав 45 очков за 31 матч, а полуфинале Лиги Европы сразится с «Вильярреалом», который по сумме двух матчей одолел загребское «Динамо» (1:0, 2:1).

Матчи 1/2 финала Лиги Европы пройдут 29 апреля и 6 мая. Финал состоится 26 мая в польском Гданьске.

Ранее сообщалось, что футболисты пражской «Славии» отказались вставать на одно колено перед ответным матчем четвертьфинала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» в рамках акции в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).