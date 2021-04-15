Российский тренер сравнил судью с Гитлером и Наполеоном

Главный тренер команды Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Виктор Зубченко грубо высказался о работе арбитра после матча против команды Калмыцкого государственного университета из города Элиста. Видео опубликовано на странице Национальной студенческой футбольной лиги в YouTube.

Во время послематчевого интервью специалист заявил о несогласии с решениями судьи, а также сравнил его с Адольфом Гитлером и Наполеоном.

«Чтоб вы понимали, насколько я ненавижу этого судью: если взять двух самых ненавистных людей, которые у меня есть на этой планете, — Гитлера и Наполеона, и поставить между ними судью, и дать мне две пули, я бы все две пули всадил в судью», — заявил тренер после матча.

Команда под руководством Зубченко одержала победу над соперником в рамках Национальной студенческой футбольной лиги со счетом 2:1.

Ранее бывший арбитр Российской премьер-лиги (РФПЛ) Игорь Федотов раскритиковал судью матча Лиги наций Турция — Россия и предложил его «казнить».