Синицина и Кацалапов прокомментировали победу на командном чемпионате мира

Российские фигуристы, действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов прокомментировали победу в ритм-танце на командном чемпионате мира в японской Осаке.

«После практически идеальных программ в Стокгольме сегодня, честно сказать, с утра вообще не переживал — и тренировка прошла хорошо, и акклиматизации не было, но перед стартом началось волнение. «Мы пропустили много стартов, и счастливы быть здесь, представлять свой флаг, свою страну — наконец-то мы можем нести его гордо», — цитирует Кацалапова ТАСС.

«Мы хотели не понижать планку, хотели кататься хорошо, чтобы и судьи, и зрители, и мы были довольны», — сказала Синицина.

Действующие чемпионы мира выступали последними и победили с результатом 86,66 балла. За технику российская пара получила 48,10 балла, за компоненты — 38,56 балла. Не самые высокие баллы для чемпионской пары, но их хватило для более чем уверенной победы.

Расписание соревнований

15 апреля

10:15 — женщины, короткая программа.

12:15 — мужчины, короткая программа.

16 апреля

9:15 — спортивные пары, короткая программа.

10:35 — танцевальные пары, произвольный танец.

12:00 — мужчины, произвольная программа.

17 апреля

9:10 — спортивные пары, произвольная программа.

10:40 — женщины, произвольная программа.

18 апреля

8:00 — показательные выступления.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого соревновательного дня на командном чемпионате мира по фигурному катанию.