Макгрегор пообещал «разорвать» Порье

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил, что подписал контракт на третий поединок против американца Дастина Порье.

Ранее UFC официально анонсировал бой, несмотря на конфликт между спортсменами.

«Утром я подписал контракт на бой. 10 июля я разорву этого засранца. Мак возвращается в Город грехов! Будет аншлаг!» — приводит слова Макгрегора журналист Ариэль Хельвани в Twitter.

Ранее между бойцами возник конфликт. Американец заявил, что Макгрегор обещал перевести в его фонд $500 тысяч, однако до сих пор этого не сделал. В ответ ирландец сообщил об отмене поединка и заявил, что проведет поединок с другим бойцом.

Первый поединок между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставшим главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Макгрегор провел в смешанных единоборствах (UFC) 27 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Рекорд Порье — 27-6-0-1.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что турнир с участием Макгрегора и Порье пройдет при 100-процентной заполняемости арены.

