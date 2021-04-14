Сухина: я не заходил в судейскую комнату «РЖД Арены»

Начальник московского «Локомотива» Станислав Сухина заявил, что не заходил в судейскую комнату «РЖД Арены» перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака». Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По его словам, весь скандал вокруг матча раздут искусственно.

«Я в судейскую не заходил. Там есть предбанник, вот в нем я и был. В судейскую не заходил.

Это проблема людей, которые из ничего пытаются сделать сенсацию. Жаренного тут ничего нет. Это обычные протокольные дела. К сожалению, люди у нас часто все переворачивают. Вчера еще написали, что я приехал на КДК, хотя несколько дней нахожусь в командировке в Австрии», — сказал Сухина.

Напомним, что встреча между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая на «РЖД Арене» 11 апреля, завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников».

Ранее юрист Анна Анцелиович оценила наказание вратаря московского «Локомотива» Маринато Гильерме за провокацию фанатов «Спартака» .