«Спартак» оштрафовал начальника команды за появление в судейской «РЖД Арены»

Глава департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб оштрафовал начальника команды Василия Козловцева за появление в судейской «РЖД Арены» после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом». Его слова передает журналист Иван Карпов.

По его словам, позиция «Спартака» по вопросу нахождения посторонних лиц в судейской комнате осталась прежней.

«Мы считаем, что недопустимо кому-либо приходить в судейскую. Но надо понимать, что Козловцев не является бывшим арбитром и его заход не может быть совместим с отягчающими обстоятельствами.

При этом отмечу, что начальник команды оштрафован клубом», — сказал Фетисов.

Напомним, что встреча между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая на «РЖД Арене» 11 апреля, завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников».

Ранее юрист Анна Анцелиович оценила наказание вратаря московского «Локомотива» Маринато Гильерме за провокацию фанатов «Спартака» .