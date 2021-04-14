Березуцкий покинет ЦСКА и присоединится к штабу Гончаренко в «Краснодаре»

Василий Березуцкий покинет московский ЦСКА и присоединится к штабу Виктора Гончаренко в «Краснодаре». Об этом сообщает «Чемпионат».

О причинах подобного решения не сообщается.

Напомним, что Виктор Гончаренко покинул ЦСКА после поражения в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», после чего был назначен главным тренером «Краснодара». На смену белорусскому специалисту в стан красно-синих прибыл хорватский специалист Ивица Олич, выступавший за ЦСКА с 2003 по 2006 год.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России армейцы занимают четвертую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков за пять матчей до финиша сезона.

«Быки» с 34 баллами идут на десятом месте.

Ранее сообщалось, что бригада арбитра Сергея Иванова обслужит центральный матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — «Зенит».