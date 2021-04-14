Экс-футболист «Локомотива» рассказал, зачем он поднимал руку на жену

Экс-футболист московского «Локомотива» Александр Алиев рассказал, зачем он поднимал руку на жену.

«Я никогда не начинал какую-то ссору сам. Я не скрою, что я где-то гулял, отдыхал, приезжал ночью домой. Я понимаю этот скандал. Можем поскандалить, поругаться. Но зачем было царапать меня?» — сказал Алиев на своем YouTube-канале.

Спортсмен признает, что этот поступок не красит его, так делать нельзя.

«Но в той ситуации, которая происходила у меня, считаю, что было 50 на 50», — добавил Алиев.

Также игрок выступал за махачкалинский «Анжи», киевское «Динамо», «Рух» из Винников, казахстанский «Тараз». За национальную сборную Украины Алиев провел 28 матчей, забив шесть мячей.

В составе киевского «Динамо» Алиев дважды выигрывал чемпионат Украины, становился обладателем национального Кубка и Суперкубка.

Ранее московский «Локомотив» на своем официальном сайте опубликовал заявление в поддержку голкипера Маринато Гильерме, который получил двухматчевую дисквалификацию за демонстрацию неприличных жестов фанатской трибуне «Спартака» по ходу игры 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).