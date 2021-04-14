Наставник «Челси» Тухель считает заслуженным выход команды в 1/2 ЛЧ

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал выход команды в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Напомним, в четвертьфинале лондонцы по сумме двух матчей обыграли португальский «Порту».

«Мы отлично защищались, заслуживали игры на ноль, у нас были лучше моменты, но мы не забили. В целом мы заслуженно обыграли «Порту» по итогам 180 минут», — передает слова Тухеля сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ответный матч, который прошел в Португалии, завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. В составе победителей единственный гол на свой счет оформил иранский нападающий Мехди Тареми, поразивший ворота британского клуба на четвертой компенсированной ко второму тайме минуте.

Напомним, что в первой встрече сильнее оказались подопечные Томаса Тухеля, выигравшие игру со счетом 2:0.

За выход в решающий матч «Челси» поспорит с победителем пары «Реал» (Мадрид) — «Ливерпул».

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «синие» занимают пятое место, набрав 54 очка.

Ранее «Челси» смог побить рекорд «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.