Вратарь ЦСКА Акинфеев установил рекорд по числу сыгранных минут в РПЛ

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд по числу сыгранных минут в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба красно-синих в Twitter.

«После матча 25-го тура ЦСКА — «Ротор» у нашего капитана стало 42 870 минут в чемпионате России. Таким образом Игорь обошел своего бывшего одноклубника Сергея Игнашевича (42 848)», — говорится в тексте.

С 2004 по 2018 годы Акинфеев выступал в национальной сборной России, провел за сборную более ста матчей, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель кубка России, семикратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше национального первенства подопечные Ивицы Олича занимают четвертую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков за пять туров до конца сезона.

Ранее сообщалось, что футбольный агент Дмитрий Селюк предложил ввести квоту на чернокожих игроков в РПЛ.