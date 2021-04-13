Судья Пустовойтова впервые обслужит матч Олимп-ФНЛ

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова впервые обслужит матч Олимп-ФНЛ. Об этом сообщает пресс-служба второго по силе отечественного дивизиона.

Судья получила назначение на игру 37-го тура между столичным «Чертаново» и командой «СКА-Хабаровск».

Лига отмечает, что Пустовойтова является одной из лучших судей женского футбола, имеет опыт работы на матчах Олимп — Профессиональной футбольной лиги (Олимп-ПФЛ) и Молодежного первенства.

Напомним, что в 2019 году Пустовойтовой доверили работать на финале женской Лиги чемпионов между «Вольфсбургом» и «Лионом».

В турнирной таблице Олимп-ФНЛ «Чертаново» занимает предпоследнюю строчку, имея в своем активе 25 очков после 36 туров. Дальневосточники с 50 баллами расположились на 12-й позиции.

Ранее Анастасия Пустовойтова рассказала об эмоциях во время своего дебюта на игре 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом».