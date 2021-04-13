РФС и РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью главного врача «Динамо»

Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) отреагировали на смерть главного врача московского «Динамо» Александра Ярдошвили.

«Один из лучших спортивных докторов страны работал в ЦСКА, «Локомотиве» и сборной России. А в последнее время трудился в московском «Динамо». Выражаем соболезнования родным и близким Александра Эдуардовича», — говорится в сообщении, опубликованном на странице РФС в Twitter.

Пресс-служба РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью специалиста на официальном сайте.

Ярдошвили — заслуженный врач Росси. Он входил в медицинский совет Российского футбольного союза (РФС).

Специалист работал с бело-голубыми с 1982 по 1988 год, а в 2016-м он стал главным врачом «Динамо». До этого специалист возглавлял медицинскую службу московских клубов «Локомотив» (1992-2012) и ЦСКА (2012-2015), а с 1998 по 2012 год входил в медицинский штаб в сборной России. Также врач работал в ватерпольном «Динамо» на протяжении двух лет.

Ранее бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Александр Самедов выразил соболезнования в связи со смертью Ярдошвили.