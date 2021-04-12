Менеджер Макгрегора ответил на обвинения Порье

Одди Аттар, менеджер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ответил на обвинения Дастина Порье.

Напомним, спортсмены должны были встретиться в октагоне 10 июля. Одним из условий поединка было то, что Конор переведет $500 тыс. в благотворительный фонд. Порье заявил, что ирландец не выполнил обещание.

«Конор настолько щедрый, насколько это возможно. Не отрицай, что он разбирается в бизнесе. Это низко, мужик», — написал Аттар в Twitter.

Стоит отметить, что Макгрегор объявил об отмене боя.

Спортсмены дважды встречались между собой. В 2014 году победу праздновал ирландский спортсмен, в январе 2021 года Порье взял реванш и отправил Макгрегора в нокаут. Третья схватка бойцов была запланирована на июль этого года.

Макгрегор за второй бой с Порье, несмотря на поражение, заработал больше $20 млн. Для сравнения, американец получил в пять раз меньше. Ирландец еще до поединка сделал заявление, что пожертвует деньги в фонд Порье «Good Fight».

Ранее Макгрегор объявил об отмене третьего боя с Порье.