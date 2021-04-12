Футболистом «Рубина» заинтересовалась «Бавария»

Футболистом казанского «Рубина» Хвичей Кварацхелией заинтересовалась мюнхенская «Бавария», передает Tuttosport.

Также хавбеком интересуются итальянские «Наполи», «Ювентус», «Милан» и «Аталанта».

Кварацхелия перешел в казанский «Рубин» в 2019 году из московского «Локомотива». В нынешнем сезоне футболист провел за «Рубин» 21 матч в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив четыре мяча. В мартовских матчах отборочного турнира ЧМ-2022 Кварацхелия отметился двумя голами за сборную Грузии, поразив ворота сборных Испании и Греции.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» занимает первое место, набрав 66 очков. В следующем матче мюнхенцы сыграют с французским «ПСЖ» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Казанский «Рубин» в Российской премьер-лиге (РПЛ) располагается на пятом месте, имея в активе 43 очка. В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга.

Ранее генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию о том, что игроком клуба Хвичей Кварацхелией интересуются итальянские «Ювентус», «Милан», «Аталанта» и «Интер».