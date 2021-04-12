Стала известна дата матчей 1/2 финала Кубка России

Матчи 1/2 финала Кубка России состоятся 21 апреля, передает сайт Российского футбольного союза (РФС).

Стоит отметить, что встреча между грозненским «Ахматом» и самарскими «Крыльями Советов» начнется в 16.00 по московскому времени. Стартовый свисток в матче между московским «Локомотивом» и столичным ЦСКА прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Финальный поединок пройдет в Нижнем Новгороде.

«Нижегородская арена была построена в 2018 году к чемпионату мира по футболу и приняла четыре матча группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал. Вместимость стадиона — 45 000 мест», — говорится в сообщении.

Также в РФС отметили, что на стадионе проходили отборочные матчи сборных России на Евро-2020 и молодежный чемпионат Европы-2021, а в 2018 году состоялся Суперкубок России.

Действующим обладателем трофея является петербургский «Зенит», который в финальном матче обыграл подмосковные «Химки».

Ранее директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил о том, что клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу судейства в матче 25-го тура РПЛ против «Локомотива».