Нигматуллин: второй гол «Локомотива» — ошибка Максименко

Бывший голкипер «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал игру своего коллеги Александра Максименко в столичном дерби.

«Максименко очень хороший вратарь, он мне нравится. Но второй гол «Локо» – вратарский. Есть золотое правило: когда ты ставишь стенку, то головой отвечаешь за тот угол, где ее нет. Если тебе забили через стенку, скажут: «Ну, не выручил, бывает». Но когда бьют в твой угол, то это твоя ошибка. Саша стал слишком близко к центру, сильно открыл правый угол», — сказал Нигматуллин в интервью «Чемпионату».

11 апреля «Локомотив» одержал победу над «Спартаком» в матче 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. «Железнодорожники» одержали шесть побед подряд в чемпионате России впервые с 1999 года. Ранее команда под руководством Марко Николича обыграла московский ЦСКА, тульский «Арсенал», «Сочи», «Уфу» и волгоградский «Ротор».

Руслан Нигматуллин играл за «Спартак» с 1995 по 1997 годы, а за «Локомотив» в период с 1998 по 2001. Нигматуллин — трехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России. За сборную России вратарь провел 24 матча.

Чемпион известен: «Локомотив» обыграл «Спартак».