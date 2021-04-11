Чемпион известен: «Локомотив» обыграл «Спартак»

Победа санкт-петербургского «Зенита» в Сочи, случившаяся за полчаса до московского дерби «Локомотива» и «Спартака» перевела в нем акцент с чемпионской интриги до гонки за вторую путевку в Лигу чемпионов. Красно-зеленые отставали от красно-белых всего-то на четыре очка и вполне могли сократить гандикап до минимального.

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При этом в распоряжении Доменико Тедеско оказался полностью основной состав. Даже находившийся под вопросом после удара в голову в прошлом матче Самюэль Жиго восстановился и вышел в старте, а также аргентинский форвард Эсекьель Понсе поправился и попал в заявку.

А вот у Марко Николича проблем было значительно больше. Дисквалификация Мацея Рыбуса и ротавирус других защитников вынудил его выпустить на флангах Дмитрия Живоглядова и еще вообще не игравшего в РПЛ молодого Александра Сильянова!

Уже на третьей минуте Айртон, получив мяч от Романа Зобнина перед чужой штрафной, легко раскрутил Живоглядова и прострелил на дальнюю штангу, где в подкате-прыжке самую малость не дотянулся до мяча Александр Соболев.

Бразилец вообще на первых минутах был самым активным на поле, постоянно напрягая не только Живоглядова, но и выдвигавшихся ему помогать Максима Мухин и Дмитрия Баринова.

«Спартак» больше атаковал, хотя опасным был разве что удар Виктора Мозеса с подбора и подработки после розыгрыша углового, а «Локо» в основном оборонялся. «Железнодорожники» ответили двумя эпизодами с участием Федора Смолова. Сначала форвард несильно ударил из хорошей позиции с линии штрафной в руки Александру Максименко, а затем, избежал офсайда, но не дотянулся в одиночестве в сердце штрафной до сильной передачи с фланга.

На 15-й минуте в игру по-настоящему пришлось вступить Гильерме, когда о себе напомнил Квинси Промес, решившийся на удар метров с тридцати. Голкипер хозяев потащил сложный мяч в красивом прыжке.

В целом игра проходила с большим территориальным преимуществом команды Доменико Тедеско, за первые двадцать минут нанесшей аж девять ударов в сторону ворот, из которых в створ пришлось четыре.

А на 21-й... забил «Локомотив». «Железнодорожники» провели редкую вылазку на чужую территорию, но разыграли все просто прекрасно. Баринов перевел справа налево почти к лицевой, а Федор Смолов в касание вернул мяч в обратную сторону прострелом через вратарскую, и Франсуа Камано, опередив Павла Маслова, вколотил в сетку с метра.

Игра так и продолжилась с территориальным преимуществом красно-белых и нечастыми, но опасными контратакующими акциями команды Марко Николича. После получаса игры, пока за бровкой оказывали помощь Айртону в его зону ворвался и получил пас Баринов, вот только удар у хавбека сборной России из выгодного положения совсем не получился. Еще через десять минут «Локо» красиво и тонко разыграл в чужой штрафной, но уже Смолов попал точно в руки Максименко.

Спартаковцам же явно не хватало темпа. Чем дальше шел матч, тем больше они вязли в оборонительных построениях соперника. Однако концовку гости все же выдали мощную. Сначала они заработали фол прямо перед штрафной, и Гильерме потащил удар Джордана Ларссона из-под перекладины, затем голкипер вытащил из дальнего угла выстрел Георгия Джикии из штрафной с подбора, а дальше случился самый спорный эпизод.

Игравшему в мяч в чужой штрафной Промесу попали снизу по ноге, но ни Кирилл Левников, ни его помощники в видеокомнате не усмотрели в этом состава преступления, а вскоре красно-зеленые убежали в контратаку, в которой Рифат Жемалетдинов вышел один на один и был сбит спешившим назад на пожар Айртоном.

Бразилец получил вполне закономерную прямую красную карточку, но на этом неприятности «Спартака» не закончились: Смолов идеально исполнил штрафной с 16,5 метров, не оставив Максименко шансов.

На вторую половину красно-белые вышли на поле без Александра Соболева, вместо которого в игру вступил, чтобы сбалансировать центр, Наиль Умяров.

Впрочем, оставшийся на острие в одиночестве Ларссон вскоре имел шикарный момент, но после его удара и рикошета от Пабло мяч попал в ногу прыгнувшему в другой угол Гильерме и улетел на угловой.

Правда, рикошет был от руки прыгнувшего навстречу выстрелу защитника, но в ВАР-комнате снова не увидели оснований для назначения одиннадцатиметрового.

Даже в меньшинстве «Спартак» владел территориальным преимуществом, но потеря именно Айртона сильно повлияла на команду Тедеско в атаке. «Локомотив» был в своих контрвыпадах острее, что в целом вряд ли должно удивлять. Несколько раз «Спартак» выручил Максименко, Гильерме тоже подтащил «Локо», особенно после супермомента открывшегося за спину защитникам и избежавшего офсайда Ларссона, а счет так и не изменился.

«Локомотив» сократил отставание от второго места до одного очка, «Спартак» фактически потерял шансы на чемпионский титул и серьезно осложнил себе концовку, к тому же лишившись на следующую игру против «Уфы» не только Айртона, но и перебравших карточек Джикии и Соболева.