Гильерме объяснил, за что получил желтую карточку в матче со «Спартаком»

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме высказался о желтой карточке, полученной в матче 25-го тура чемпионата России против столичного «Спартака».

«Я не орал на ассистента судьи. Я орал на нашего тренера по физподготовке. Я его звал до этого — хотел сказать, что Рифат устал. Потом я вернулся в поле — а Ларссон уже один на один со мной. Слава богу, выручил. И потом уже орал на тренера. Ассистент же подумал, что на него», — заявил голкипер после игры.

Встреча между, прошедшая 11 апреля на «РЖД арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-зеленых. По ходу игры Гильерме отразил десять ударов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 46 очков, занимает третье место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 47 баллами располагается на второй строчке.

Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сравнил Гильерме с вратарем мюнхенской «Баварии» Мануэлем Нойером.