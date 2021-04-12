«Локомотив» отреагировал на победу над «Спартаком» мемом из игры GTA

Московский «Локомотив» в шутливой форме отреагировал на победу над столичным «Спартаком» в матче 25-го тура чемпионата России.

Перед игрой красно-белые опубликовали в соцсетях постер в стиле игры Red Dead Redemption 2 от разработчика Rockstar Games. На нем был изображен капитан команды Георгий Джикия и подпись «Ограбление поезда».

После игры пресс-служба «железнодорожников» наложила на постер изображение из игры GTA от того же разработчика.

«Потрачено. Миссия провалена!» — говорится в записи, опубликованной в Twitter.

Встреча между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая 11 апреля на »РЖД арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-зеленых. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 47 баллами располагается на второй строчке.

Лидирует в турнирной таблице петербургский «Зенит», в активе которого 54 очка.

Ранее экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал игру голкипера «железнодорожников» Гильерме в матче против «Спартака».