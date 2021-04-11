Вратарь «Локомотива» Гильерме оценил свои перспективы в сборной России

Вратарь московского «Локомотива» Гильерме оценил свои перспективы в сборной России, передает «Чемпионат.com».

«В том году ко мне было много вопросов по игре. Не только в сборной, но и команде. Я понимаю, что последний раз меня не вызвали, но я буду делать все, чтобы Черчесов в этом сомневался», — сказал Гильерме.

Также он отметил, что хочет вернуться в национальную команду.

Напомним, Гильерме не вызывался на мартовские матчи сборной, в которой россияне обыграли Словению (2:1) и Мальту (3:1), а также уступили Словакии (1:2).

11 апреля «железнодорожники» обыграли московский «Спартак» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей точными ударами отметились Франсуа Камано и Федор Смолов. Стоит отметить, что в конце первого тайма был удален игрок красно-белых Айртон.

Ранее Доменико Тедеско прокомментировал судейство в матче с «Локомотивом».