Черчесов обратился в суд для получения земельного участка за полцены

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился в арбитражный суд для получения земельного участка для разведения рыбы. Об этом сообщает Mash.

По информации источника, 57-летний специалист от имени фирмы «Арлан фиш» направил исковое заявление с требованием получить в аренду участка земли площадью 60 квадратных метров у реки Курентидон за полцены по кадастровой стоимости.

Участок стоит 90 тысяч рублей, поэтому в случае выигрыша дела Черчесову удастся сэкономить 45 тысяч рублей.

Представители компании заявили, что после получения прав на землю планируют выйти в плюс.

Напомним, что Черчесов возглавляет национальную сборную с 2016 года. Под его руководством россияне вышли в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, который прошел в 2018 году. В четвертьфинале мирового первенства Россия по пенальти уступила Хорватии.

Ранее Станислав Черчесов рассказал о подготовке национальной команды к чемпионату Европы 2020 года.