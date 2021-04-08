«Крылья Советов» обыграли «Динамо» в матче 1/4 финала Кубка России

Самарские «Крылья Советов» обыграли московское «Динамо» в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В самом начале игры счет открыл хавбек правых Роман Ежов. За 16 минут до финального свистка преимущество хозяев удвоил Иван Сергеев. Жеребьевка полуфинальных пар состоится 9 апреля.

В турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Крылья Советов» занимают первое место, набрав 79 очков. Бело-голубые расположились на пятой строчке в Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 42 балла.

Следующий матч в ФНЛ самарцы проведут против астраханского «Волгаря». Динамовцы в РПЛ примут на своем поле «Урал» из Екатеринбурга.

В сезоне-2003/04 «Крылья Советов» уже играли в финале Кубка России. В финальном матче клуб из Самары уступил грозненскому «Тереку». На последней минуте матча единственный мяч забил Андрей Федьков.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Кубок России. 1/4 финала

«Крылья Советов» — «Динамо» — 2:0

Голы: 1:0 — Ежов, 4; 2:0 — Сергеев, 74.

Ранее «Локомотив» и «Ахмат» стали первыми полуфиналистами Кубка России.