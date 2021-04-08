ЦСКА записал песню и снял клип в честь 35-летия Акинфеева

Московский ЦСКА записал песню и снял клип в честь дня рождения вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева, которому 8 апреля исполнилось 35 лет.

«Всей красно-синей семьей поздравляем нашего капитана с юбилеем! Здоровья, сухарей и долгих лет с нами! Игорь, с днем рождения! Спасибо нашим мальчишкам из Академии ПФК ЦСКА — нашему светлому будущему. Респект нашим активным фанатам за огненный перф», — говорится в описании видео на Youtube-канале ЦСКА.

Акинфеев всю карьеру провел в столичном ЦСКА. С 2004 по 2018 год выступал за национальную сборную, где тоже занимал пост капитана. В 2005 году был удостоен звания Заслуженного мастера спорта России.

Акинфеев за профессиональную карьеру по шесть раз становился чемпионом России и обладателем Кубка страны, семь раз завоевывал Суперкубок России, а в сезоне-2004/05 вместе с армейским клубом брал Кубок УЕФА. Кроме того, в составе национальной команды он становился бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также принимал участие в первенстве мира в 2014 году и домашнем чемпионате мира — 2018, дойдя со сборной до четвертьфинала. Он является самым молодым голкипером сборной России и ЦСКА за всю историю. Акинфеев также возглавляет Клуб Льва Яшина, зимой 2018 года став первым голкипером в истории советского и российского футбола, сыгравшим 300 матчей «на ноль».

Ранее сообщалось, что Черчесов рассказал о возможности возвращения Акинфеева в сборную.