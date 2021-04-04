Черчесов рассказал о возможности возвращения Акинфеева в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможности возвращения Игоря Акинфеева в национальную команду.

«Акинфеев принял свое решение, и только он может его поменять. Игорь провел с нами много времени, участвовал в двух крупных турнирах. Мы и сейчас поддерживаем контакт, но говорим не про возвращение – у него скоро день рождения, у него появился третий ребенок, он установил новый рекорд. Намеками мы не общаемся. О таких вещах надо говорить прямо», — сказал Черчесов в интервью «Чемпионату».

В составе сборной России Игорь Акинфеев провел 110 матчей, в которых пропустил 95 голов. 1 октября 2018 года вратарь заявил, что завершает карьеру в сборной России. Свое решение капитан ЦСКА объяснил травмами и необходимостью больше времени проводить с семьей.

Ранее сообщалось, что ЦСКА пошутил про Акинфеева и группу «Руки вверх».