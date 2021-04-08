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Нога бога: Акинфееву — 35

8 апреля свой день рождения празднует вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев — ему исполняется 35 лет. Акинфеев начинал карьеру в столичном ЦСКА, за который играет до сих пор. С 2004 по 2018 годы выступал за национальную сборную, где тоже занимал пост капитана. В 2005 году был удостоен звания Заслуженного мастера спорта России.

Акинфеев за профессиональную карьеру по шесть раз становился чемпионом России и обладателем Кубка страны, семь раз завоевывал Суперкубок России, а в сезоне-2004/05 вместе с армейским клубом брал Кубок УЕФА. Кроме того, в составе национальной команды, он становился бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также принимал участие в первенстве мира в 2014 году и домашнем чемпионате мира — 2018, дойдя со сборной до четвертьфинала. Он является самым молодым голкипером сборной России и ЦСКА за всю историю. Акинфеев также возглавляет Клуб Льва Яшина, зимой 2018 года став первым голкипером в истории советского и российского футбола, сыгравшим 300 матчей «на ноль».

Несмотря на статус главного российского вратаря последнего десятилетия, в его карьере происходили многочисленные падения. Акинфееву принадлежит антирекорд Лиги чемпионов – он пропускал 43 матча подряд. За эту серию и пропущенный гол от сборной Южной Кореи в матче ЧМ-2014 он регулярно подвергался критике со стороны болельщиков. Его образ в какой-то момент стал карикатурным, однако с тех пор в России так и не появился более сильный голкипер, способный забрать у Акинфеева звание лучшего отечественного вратаря.

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Вратарь Игорь Акинфеев отбивает мяч в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России, 1 июля 2018 года Вратарь Игорь Акинфеев отбивает мяч в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России, 1 июля 2018 года
Игорь Акинфеев, 2003 год Игорь Акинфеев, 2003 год
Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев в матче 3-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ПФК ЦСКА (Москва) и ФК &laquo;Терек&raquo; (Грозный), август 2014 года Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев в матче 3-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ПФК ЦСКА (Москва) и ФК &laquo;Терек&raquo; (Грозный), август 2014 года
Игроки сборной России Игорь Акинфеев и Александр Кокорин (слева направо) после окончания матча отборочного турнира за право участия в Чемпионате мира по футболу 2014 между сборными командами России и Азербайджана, октябрь 2012 года Игроки сборной России Игорь Акинфеев и Александр Кокорин (слева направо) после окончания матча отборочного турнира за право участия в Чемпионате мира по футболу 2014 между сборными командами России и Азербайджана, октябрь 2012 года
Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Веллитон и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (слева направо) в матче 29-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги: &laquo;Спартак&raquo; (Москва)&nbsp;- ЦСКА (Москва), ноябрь 2019 года Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Веллитон и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (слева направо) в матче 29-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги: &laquo;Спартак&raquo; (Москва)&nbsp;- ЦСКА (Москва), ноябрь 2019 года
Президент России Владимир Путин и футболист Игорь Акинфеев на церемонии вручения государственных наград и почётных грамот спортсменам и тренерам сборной России по футболу&nbsp;- участникам чемпионата мира FIFA – 2018 в Кремле, июль 2018 года Президент России Владимир Путин и футболист Игорь Акинфеев на церемонии вручения государственных наград и почётных грамот спортсменам и тренерам сборной России по футболу&nbsp;- участникам чемпионата мира FIFA – 2018 в Кремле, июль 2018 года
Вратарь Игорь Акинфеев Вратарь Игорь Акинфеев
Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев общается с болельщиком перед началом открытой тренировки в преддверии матча за Суперкубок России по футболу, июль 2016 года Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев общается с болельщиком перед началом открытой тренировки в преддверии матча за Суперкубок России по футболу, июль 2016 года
Игроки ПФК ЦСКА перед началом матча 4-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК &laquo;Арсенал&raquo; (Тула). Слева направо: Георгий Щенников, Никита Чернов, Кристиян Бистрович, Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Тимур Жамалетдинов, Никола Влашич, август 2018 года Игроки ПФК ЦСКА перед началом матча 4-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК &laquo;Арсенал&raquo; (Тула). Слева направо: Георгий Щенников, Никита Чернов, Кристиян Бистрович, Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Тимур Жамалетдинов, Никола Влашич, август 2018 года
Игорь Акинфеев перед матчем 20-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК &laquo;Урал&raquo; (Екатеринбург) и ПФК ЦСКА (Москва), март 2019 года Игорь Акинфеев перед матчем 20-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК &laquo;Урал&raquo; (Екатеринбург) и ПФК ЦСКА (Москва), март 2019 года
Обладатель приза футбольных симпатий &laquo;Джентльмен года&raquo; имени Федора Черенкова вратарь сборной России и ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев на церемонии вручения приза, декабрь 2016 года Обладатель приза футбольных симпатий &laquo;Джентльмен года&raquo; имени Федора Черенкова вратарь сборной России и ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев на церемонии вручения приза, декабрь 2016 года
Болельщики на церемонии награждения ПФК ЦСКА серебряными медалями РФПЛ в Москве, июль 2015 год Болельщики на церемонии награждения ПФК ЦСКА серебряными медалями РФПЛ в Москве, июль 2015 год
Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев в матче 1/4 финала кубка России по футболу сезона 2019/2020 между ФК &laquo;Спартак&raquo; (Москва) и ПФК ЦСКА (Москва), 4 марта 2020 года Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев в матче 1/4 финала кубка России по футболу сезона 2019/2020 между ФК &laquo;Спартак&raquo; (Москва) и ПФК ЦСКА (Москва), 4 марта 2020 года
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Вратарь Игорь Акинфеев отбивает мяч в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России, 1 июля 2018 года
Игорь Акинфеев, 2003 год
Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев в матче 3-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ПФК ЦСКА (Москва) и ФК «Терек» (Грозный), август 2014 года
Игроки сборной России Игорь Акинфеев и Александр Кокорин (слева направо) после окончания матча отборочного турнира за право участия в Чемпионате мира по футболу 2014 между сборными командами России и Азербайджана, октябрь 2012 года
Нападающий «Спартака» Веллитон и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (слева направо) в матче 29-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги: «Спартак» (Москва) - ЦСКА (Москва), ноябрь 2019 года
Президент России Владимир Путин и футболист Игорь Акинфеев на церемонии вручения государственных наград и почётных грамот спортсменам и тренерам сборной России по футболу - участникам чемпионата мира FIFA – 2018 в Кремле, июль 2018 года
Вратарь Игорь Акинфеев
Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев общается с болельщиком перед началом открытой тренировки в преддверии матча за Суперкубок России по футболу, июль 2016 года
Игроки ПФК ЦСКА перед началом матча 4-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК «Арсенал» (Тула). Слева направо: Георгий Щенников, Никита Чернов, Кристиян Бистрович, Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Тимур Жамалетдинов, Никола Влашич, август 2018 года
Игорь Акинфеев перед матчем 20-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Урал» (Екатеринбург) и ПФК ЦСКА (Москва), март 2019 года
Обладатель приза футбольных симпатий «Джентльмен года» имени Федора Черенкова вратарь сборной России и ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев на церемонии вручения приза, декабрь 2016 года
Болельщики на церемонии награждения ПФК ЦСКА серебряными медалями РФПЛ в Москве, июль 2015 год
Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев в матче 1/4 финала кубка России по футболу сезона 2019/2020 между ФК «Спартак» (Москва) и ПФК ЦСКА (Москва), 4 марта 2020 года
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