Захарова назвала «невероятной пошлостью» разговоры США о бойкоте Игр в Пекине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о заявлениях США, которые связаны с вероятным бойкотом зимних Олимпийских игр — 2022, приводящихся в Пекине.

7 апреля пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США обсуждают вопрос бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине из-за нарушения прав человека в Китае.

Захарова отметила, что в Вашингтоне очень часто касаются этой темы в последнее время, «пуская брошенными в Пекин камнями круги по воде»

«Какая же невероятная пошлость эти американские публичные забавы вокруг Олимпийских игр. Да кто они такие, чтобы в принципе заикаться о бойкотах Олимпийских игр в мирных государствах?» — написала Захарова на своей странице в Facebook.

В феврале коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Олимпиаду в Пекине в 2022 году из-за нарушений прав человека в стране.

С призывом бойкотировать соревнования в Китае уже выступили политики из Канады, Норвегии, США. В ответ официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил против политизации спорта отдельными странами и организациями.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) призвал США не вмешивать политику в спорт. В организации подчеркнули, что комитет обязан оставаться политически нейтральным.