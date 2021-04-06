Тренер «Зенита» Семак назвал нервным матч против «Химок»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог игры 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок». Его слова приводит Sports.ru.

По его ощущениям, встреча с подмосковной командой выдалась нервной и интересной.

«Наши конкуренты сократили отрыв, нельзя было давать им возможности приблизиться. Абсолютно доволен качеством игры. Надо было забивать больше, хотя «Химки» в принципе мало пропускают. Если бы забили раньше, то концовка не была бы такой нервной.

Хорошая игра, хорошее движение. Ребята — молодцы», — заявил Семак.

После 24 туров в чемпионата России сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 51 очко. Они опережают московский «Спартак», который расположился на второй строчке, на четыре балла. «Химки» идут на девятом месте, имея в активе 35 очков.

В следующем матче подопечные Сергея Семака сыграют на выезде с «Сочи». «Химки» на своем поле примут «Тамбов».

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