Защитник «Манчестер Юнайтед» не смог вернуться в Англию из-за COVID-19

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи, выступающий за национальную сборную Кот-д'Ивуара, не смог вернуться в Англию из-за положительного теста на COVID-19. Об этом сообщает Sky Sports.

По словам главного тренера манкунианцев Оле-Гуннара Сульшера, какое-то время команда будет тренироваться и проводить матчи без Байи.

Отметим, что африканец сможет вернуться в Великобританию как только сдаст отрицательный тест на коронавирус.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Байи провел восемь матчей и не отметился результативными действиями.

В турнирной таблице чемпионата Англии «красные дьяволы» занимают вторую строчку, отставая от лидера в лице «Манчестер Сити» на 14 очков.

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