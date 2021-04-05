Губерниев призвал блогера Эдварда Била наказать по всей строгости закона

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об аварии на Садовом кольце с участием блогера и пранкера Эдварда Била.

По его мнению, виновник происшествия должен понести ответственность за содеянное.

«Мне кажется, Эдвард Бил должен ответить по закону. Сложно сказать, повлиял ли его контент на такое происшествие. Но если он виноват, то должен понести наказание по всей строгости закона.

Естественно, желаю потерпевшей здоровья, а чувак должен быть наказан по полной программе, если его вина будет доказана», — сказал Губерниев.

ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Москве 1 апреля. Автомобиль Била на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в иномарку, за рулем которой находилась консультант Госдумы Мария Артемова. В настоящее время она находится в коме с серьезными травмами. По факту аварии возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

3 апреля Тверской суд Москвы избрал меру пресечения блогеру. Согласно постановлению, Билу запрещено покидать жилище, пользоваться интернетом и садиться за руль.

Ранее сообщалось, что представители защиты женщины, пострадавшей в аварии с участием блогера Эдварда Била, остались недовольны действиями следствия по делу о ДТП.