Макгрегор подтвердил дату третьего поединка с Порье

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор подтвердил, что третий поединок против американца Дастина Порье пройдет 10 июля.

«Бой забронирован. 10 июля вы увидите, кто такой Макгрегор. Внес коррективы и полностью уничтожу», — написал ирландец в Twitter.

Первый поединок между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставшим главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Макгрегор провел в смешанных единоборствах (UFC) 27 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Рекорд Порье — 27-6-0-1.

2 апреля стало известно, что Порье подписал контракт на третий бой с ирландцем. 10 июля бойцы могут встретиться на турнире UFC 264.

Ранее сообщалось, что Порье отказался от титульного боя в легкой весовой категории ради поединка с Макгрегором. Ожидается, что за вакантный пояс сразятся бразилец Чарльз Оливейра и представитель США Майкл Чендлер.