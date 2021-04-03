Усман Нурмагомедов посвятил свою первую победу в Bellator отцу Хабиба

3 апреля свой первый бой в Bellator провел двоюродный брат бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов. Россиянин встречался с американцем Майком Хэмелом.

Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей — 29-28, 30-27, 30-27.

Усман Нурмагомедов посвятил победу отцу Хабиба Абдулманапу Нурмагомедову, который умер 3 июля 2020 года.

«Хотел бы сказать спасибо моей команде, которая помогла подготовиться к бою. Я не показал в поединке все, что могу. Хотел бы посвятить победу школе Абдулманапа Нурмагомедова и, в частности, моему дяде», — сказал Усман после поединка.

На счету Нурмагомедова 12 побед в смешанных единоборствах (MMA) из 12 возможных. Усман Нурмагомедов занимался вольной борьбой и тайским боксом. Он является чемпионом мира по MMA среди юниоров-любителей.

В главном поединке вечера Патрисиу Фрейре в первом раунде одолел Эммануэля Санчеса.

Ранее бывший боец UFC Олег Тактаров высказался о возможном поединке между россиянином Александром Волковым и камерунцем Фрэнсисом Нганну.