Траньков прокомментировал слухи о возвращении Трусовой к Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал слухи о том, что фигуристка Александра Трусова вернется к тренеру Этери Тутберидзе.

«Эта история достойна мексиканского сериала. Может ли это быть первоапрельской шуткой? Я не увидел трещины в отношениях Евгения Плющенко с Сашей после чемпионата мира», — сказал Траньков в эфире «Матч ТВ».

Также Траньков отметил, что переход возможен, но он не думает, что это правда.

Трусова занималась в группе Тутберидзе, но весной 2020 году она перешла в академию Евгения Плющенко.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла на 12-м месте. Также под руководством Евгения Плющенко она взяла бронзу на чемпионате России, выиграла два этапа Кубка страны и заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве.

Напомним, в 2020 году под руководством Тутберидзе Трусова выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы, который проходил в австрийском Граце.

Ранее директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал новые подробности о возможном возвращении фигуристки Александры Трусовой к тренеру Этери Тутберидзе.