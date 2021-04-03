Судья Карасев рассказал о своем желании поработать на Евро

Российский футбольный арбитр Сергей Карасев рассказал о своем желании поработать на Евро-2020.

«Такие турниры, как Евро и чемпионат мира, — это как выйти в открытый космос. К счастью, мне уже удалось испытать эти эмоции. Я бы испытал их еще раз. Наша бригада делает все для этого. Вероятно, скоро будет что-то объявлено», — сказал Карасев в эфире «Матч ТВ».

Стоит отметить, что на чемпионате Европы 2016 года Карасев обслуживал матчи Румыния — Швейцария и Исландия — Венгрия. На чемпионате мира 2018 года, который проходил в России он работал на игре Австралия — Перу. С 2010 года Карасев является арбитром Международной федерации футбола (ФИФА).

Интересно, что в 2015 году Карасев отработал на двух матчах чемпионата Саудовской Аравии.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир должен был пройти в 2020 году, но он был перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Сборная России на групповом этапе сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

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