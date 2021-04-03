Онопко: за мной гнались с пистолетом по Москве

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко рассказал о том, как сотрудники полиции устроили за ним погоню с пистолетом.

«Было, что подкупал гаишников. Нарушал правила дорожного движения. Давно было это. За мной гнались с пистолетом по Москве. Потом отпустили, но не за деньги. Было, даже что меня посадили в обезьянник», — сказал Онопко на YouTube-канала ИБРАКАДАБРА.

Онопко был тренером ЦСКА с 2009 по 2020 год. В качестве игрока он выступал за донецкий «Шахтер», московский «Спартак», испанские «Овьедо» и «Райо Вальекано», раменский «Сатурн» и владикавказскую «Аланию».

В составе красно-белых он стал трехкратным обладателем Кубка России, а также брал Кубок страны. За сборную России Онопко провел 109 матчей.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) столичные армейцы занимают четвертую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков после 23 туров. Лидирует же петербургский «Зенит» — у подопечных Сергея Семака 49 баллов за семь матчей до конца сезона.

Ранее Онопко сделал выбор между московским ЦСКА и столичным »Спартаком».