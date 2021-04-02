Губерниев упрекнул лыжника Якимушкина в зависти Дзюбе

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев упрекнул лыжника Ивана Якимушкина в зависти нападающему петербургского «Зенита» Артему Дзюбе.

Напомним, что в одном из недавних интервью Якимушкин выразил недовольство высокими окладами футболистов, которые получают большие деньги, несмотря на различные промахи и неудачи.



«Я сколько работаю на телевидении, всегда слышу разговоры о разнице зарплат.

Зависть — плохое чувство, поэтому Ване Якимушкину я бы посоветовал обыгрывать Большунова, взять Кубок мира, стать трехкратным олимпийским чемпионом, и у него будет такая куча денег, что любой Дзюба позавидует», — сказал Губерниев в интервью Sport24.

Ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал видео, в котором обвинил Международную федерацию лыжного спорта (FIS) в неспособности решать проблемы спортсменов.