Канадский журналист разочарован игрой российского хоккеиста

Канадский журналист «The Hockey News» Стив Эллис высказался о решении клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» выставить форварда Никиту Гусева на драфт отказов.

«Это то, чем я разочарован. Он несколько лет зажигал в КХЛ. Да, невероятное количество очков в той лиге, куда переходят парни, которым не удалось закрепиться в НХЛ, во многих случаях мало что значат, но я действительно верил, что у Гусева есть все, что нужно», – написал Эллис в Twitter.

Гусев был выбран на драфте 2012 года в седьмом раунде клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». Спустя пять лет права на игрока были обменяны в «Вегас Голден Найтс» во время драфта расширения. Дебютировал россиянин в лиге в 2019 году в «Нью-Джерси Дэвилз». В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах, в которых набрал пять (2+3) очков.

В Континентальной хоккейной лиге Гусев выступал за московский ЦСКА, хабаровский «Амур», ханты-мансийскую «Югру» и петербургский СКА. В составе последних он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17.

Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года. Он стал лучшим бомбардиром турнира в Пхенчхане, набрав 12 (4+8) очков. Также он взял бронзовые медали чемпионатов мира 2017 и 2019 годов.

Ранее главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф объяснил решение выставить Гусева на драфт отказов.

This is one I'm disappointed about. He rocked the KHL for a few years. Putting up incredible numbers in the same league where a bunch of NHL outcasts go doesn't mean a lot in many cases, but I truly thought Gusev had what it took.



Showed talent, but not enough. https://t.co/lwssamyVbt