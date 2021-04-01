Менеджер Поветкина против продолжения карьеры боксера
Дмитрий Иванов, менеджер россиянина Александра Поветкина, заявил, что боксеру надо завершить спортивную карьеру, передает РИА «Новости».
Напомним, 28 марта Поветкин провел бой против британца Диллиана Уайта. В четвертом раунде Уайт отправил своего соперника в нокаут. Россиянин потерял титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC).
Стоит отметить, что реванш несколько раз переносился из-за того, что боксер из России болел коронавирусом. В начале марта Уайт заявил, что Поветкин притворился больным COVID-19, чтобы получить больше времени на подготовку к поединку с ним.
«Кроме Саши, никто не может принять решение о завершении карьеры. Я думаю, что возраст уже подходит. На его месте я бы завершил карьеру, но я нахожусь на своем месте, а он на своем», — сказал Иванов.
Также Иванов отметил, что в СМИ говорят, и сам Уайт заявлял о возможности третьего боя, но сейчас очень рано об этом говорить.
Ранее глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил о том, что попробует уговорить Александра Поветкина завершить карьеру.