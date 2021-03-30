Кипр сенсационно обыграл Словению в отборочном матче ЧМ-2022

В матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная Кипра на своем поле обыграла команду Словении. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 42-й минуте забил киприотский нападающий Иоаннис Питтас. После перерыва словенцы много владели мячом, но ничего опасного не создали. Гости за всю игру нанесли лишь три удара в створ.

Кипр и Словения являются соперниками сборной России по группе H. После двух туров подопечные Станислава Черчесова занимают первое место, набрав шесть очков. На второе место поднялась сборная Кипра (4), далее идут Хорватия (3), Словения (3), Словакия (2) и Мальта (1).

ЧМ-2022. Группа H. Третий тур

Кипр — Словения — 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - Питтас – 42.

Матч между сборными Словакии и России начнется в 21.45 мск. В предыдущих матчах сборная России выиграла на Мальте 3:1 и в Сочи переиграла Словению 2:1, таким образом российская команда имеет все шансы на то, чтобы завершить начальный этап отбора на чемпионат мира со стопроцентным очковым активом.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча Кипр — Словения.