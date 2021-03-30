Экс-наставник «Зенита» дал прогноз на матч между Россией и Словакией

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела дал прогноз на матч третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его мнению, подопечные Станислава Черчесова точно наберут очки в предстоящем поединке.

«Сборная России сильнее словацкой, но не так хороша, как чешская. Но если серьезно, то можно сказать, что и Россия — хорошая.

Россия точно не проиграет. Как минимум, будет ничья. Практически уверен, что так и будет. В предыдущим матчах словаки меня вообще не удивили», — сказал Петржела.

Игра Слоавкия — Россия состоится 30 марта на «Сити Арена Трнава» в Трнаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

После двух туров подопечные Станислава Черчесова упрочили лидерство в группе H, набрав шесть очков. У сборной Словении осталось три очка, она занимает второе место в турнирной таблице.

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