Первый русский чемпион UFC рассказал о своем отношении к Моргенштерну

Первый русский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров рассказал о своем отношении к рэп-исполнителю Моргенштерну. Его слова передает «СЭ».

«Ничего не думаю про Моргенштерна. Не знаю даже, кто это такой. Я уехал на съемки в конце сентября — сначала на Украину, потом в Канаду, Америку, Мексику. Это все мимо меня прошло. Он когда успел стать знаменитым?» — заявил Тактаров.

Напомним, Хабиб призвал создать специальный орган, который бы запретил музыку 22-летнего артиста. В 2020 году Алишер Моргенштерн получил награду «Женщина года» от Topical Style Awards 2020, а также стал победителем в номинации «Музыкант года» GQ Человек года 2020.

Также в прошлом году артист занял 21-е место в рейтинге Forbes «40 успешных звезд России до 40 лет».

Ранее сообщалось, что российский певец Лев Лещенко высказался о словах экс-бойца UFC Хабиба Нурмагомедова в адрес рэп-исполнителя Моргенштерна.