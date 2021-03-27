Чемпион UFC Стерлинг возмутился организацией реванша с Петром Яном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджамейн Стерлинг высказался о возможном реванше против россиянина Петра Яна.

Американец возмущен тем, что представитель России может получить реванш вместо штрафных санкций.

«Получается, вы можете просто нарушить правила и ничего не случится. Могу просто выпрыгнуть из октагона, и мне ничего не будет, могу после сирены подойти толкнуть соперника, и ничего не случится.

Думаю, что если правила и существуют, то по каким-то причинам их нужно соблюдать. Если же нет, давайте забудем о них вообще», — цитирует Стерлинга BJ Penn.

Первый поединок между россиянином и американцем прошел на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе в ночь на 7 марта. Во время боя Ян нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову, когда тот находился на одном колене. Российский боец был дисквалифицирован, а Стерлинг стал обладателем чемпионского пояса в легчайшем весе.

В смешанных единоборствах (MMA) Ян принял участие в 17 поединках, в которых одержал 15 побед и потерпел два поражения. Он стал чемпионом UFC после победы техническим нокаутом над бразильцем Жозе Алду на турнире UFC 251, который прошел в Абу-Даби 12 июля 2020 года.

В активе Стерлинга 20 побед и три поражения. После поединка с Яном американец был отстранен на два месяца по медицинским показателям.

Ранее Ян назвал сроки проведения реванша со Стерлингом.