Вяльбе предложила указывать терапевтические исключения лыжников в протоколах

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предложила указывать терапевтические исключения спортсменов в протоколах гонки.

После чемпионата мира 2021 года в немецком Оберстдорфе функционер, а также наставник национальной команды Юрий Бородавко не исключили, что результаты норвежцев связаны с использованием терапевтических исключений. По словам Вяльбе, речь идет не только о препаратах от астмы, но и более серьезных лекарствах.

«Они же не скрывают, что у них есть заболевания. Напишите в протоколе, что страна такая-то, фамилия такая-то, есть один, два, три терапевтических исключения, не надо писать никаких болезней», — цитирует Вяльбе ТАСС.

На прошедшем чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе норвежцы завоевали девять золотых медалей из 12. Также они взяли пять серебряных и четыре бронзовые награды.

Ранее спортивный директор сборной Норвегии Эспен Бьервиг отреагировал на заявление Вяльбе и Бородавко.