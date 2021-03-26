Губерниев ожидает от Латыпова победы на Олимпийских играх — 2022

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от выступления российского биатлониста Эдуарда Латыпова в сезоне--2021/22.

«Латыпов в 2022 году? Олимпийский чемпион. В общем зачете Кубка мира будет в пятерке», — заявил Губерниев в подкасте «Голос биатлона».

По итогам Кубка мира сезона-2020/21 российский биатлонист занял 19-е место в общем зачете. В заключительной гонке соревнований — масс-старте на этапе в шведском Эстерсунде — Латыпов взял серебряную награду. Лучшим личным результатом спортсмена на чемпионате мира в словенской Поклюке стало седьмое место в гонке преследования. В эстафете Латыпов взял бронзу.

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Губерниев подвел итоги женского и мужского масс-стартов на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.