Тарасова поздравила Мишину и Галлямова с золотом чемпионата мира

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила российских фигуристов с медалями чемпионата мира 2021 года в Стокгольме.

В парном катании победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Бронзу взяли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли четвертое место.

«Поздравляю Тамару Николаевну и всю ее команду! Настя, Саша, Сашенька, Дима — молодцы! Женя, Вова — работать дальше! Спасибо! Ура!» — написала Тарасова в Instagram.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. 26 марта пройдет ритм-танец. В соревнованиях выступят российские пары Александра Степанова / Иван Букин и Виктория Синицина / Никита Кацалапов. Начало — в 12.52 мск.

Также 26 марта медали разыграют одиночницы. После короткой программы лидирует трехкратная чемпионка России Анна Щербакова (81,00 балла). Третье место занимает победительница первенства мира 2015 года Елизавета Туктамышева (78,86). Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова располагается на 12-й строчке (64,82).

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Начало — в 20.00 мск.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил победу Мишиной и Галлямова.