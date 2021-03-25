Три российские пары борются за медали ЧМ в произвольной программе

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На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме начинается произвольная программа у спортивных пар. После короткой программы все три российские пары находятся в первой четверке и претендуют на медали. Лидируют Александра БойковаДмитрий Козловский 80,16, третье место занимают Анастасия МишинаАлександр Галлямов, на четвертой позиции расположились Евгения ТарасоваВладимир Морозов.

Второе место занимают китайцы Вэньцзинь Суй – Цун Хань (77,62).

Все они будут выступать в последней, пятой разминке.

Положение после короткой программы:

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 80,16
2. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 77,62
3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 75,79
4. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 71,46
5. Пэн Чэн – Цзинь Ян (Китай) – 71,32
6. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) – 64,94

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы пар..